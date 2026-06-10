Lotito e la Reggina, la rabbia dei tifosi

Cosa mancava alle critiche, da aggiungere al malcontento generale ? Le voci sull’interesse per un’altra squadra. L’indiscrezione di mercato, in questo caso riguardante passaggi societari, ha dell'incredibile soltanto se non associato a una figura come Claudio Lotito . Il presidente della Lazio sarebbe coinvolto in una cordata , non ancora precisata, pronta a rilevare la Reggina , rimasta in Serie D dopo la mancata promozione in C (sfumata nella finale playoff contro la Nissa). La giornata di ieri, almeno inizialmente, doveva segnare l’avvicinamento definitivo tra il club amaranto e il gruppo italo-americano rappresentato da Matt Rizzetta . La trattativa con l’attuale proprietà, guidata da Ballarino, sembrava in una fase avanzata, forse risolutiva. Invece all’improvviso si sarebbe inserito un altro gruppo, associato anche a Lotito, aprendo uno scenario che fino a quel momento sembrava inatteso (nonostante si vociferasse da settimane di incontri già avvenuti).

Lotito-Reggina: possibili risvolti nelle politiche

Le ricostruzioni, com'era ovvio che fosse, hanno portato a un collegamento della notizia al contesto istituzionale cittadino. Un’interpretazione non solo sportiva, quindi, visto che Francesco Cannizzaro - neo sindaco eletto a Reggio Calabria e parlamentare di Forza Italia - conosce molto bene Lotito (stesso partito). Insomma, l’argomento Reggina - molto sentito nella regione - potrebbe portare anche a risvolti nelle politiche. Dalla Lazio non sono arrivate conferme, né smentite. L’unico a rilasciare “dichiarazioni” in merito alla vicenda, utilizzando i social, è stato proprio lo spiazzato Rizzetta: «Oggi troppo deluso per parlare e non voglio rischiare andando oltre», ha scritto su una storia Instagram. Forse la conferma di una pista che ormai appare definitivamente saltata.

L'insofferenza da parte del mondo laziale

Secondo le ricostruzioni di ieri ci sarebbe stato perfino un vertice in giornata tra i rappresentanti del gruppo riconducibile a Lotito e la dirigenza amaranto. Sponda Lazio, le informazioni rimbalzate hanno acceso ancora di più la contestazione da parte dei tifosi. Soltanto pochi giorni fa era arrivato l'invito dei gruppi organizzati di non abbonarsi in vista della prossima stagione. Per molti, l'accostamento di Lotito alla Reggina, è stata l'ennesima dimostrazione del disinteresse nei confronti del club biancoceleste. «Con tutto quello che sta succedendo, lui cosa fa? Pensa a un'altra squadra invece di investire sulla Lazio», è stato uno dei commenti più ripetuti sui social.

Bruno Giordano contro Lotito: "Pensa solo ai suoi affari. Che li facesse lasciandoci in pace"

L'ex attaccante Bruno Giordano si è espresso con toni duri ai microfoni di Radio Laziale: «Speriamo che sia la volta buona che Lotito possa andare solo sulla Reggina e lasciarci. Ogni volta ce n’è una diversa e sempre in negativo. Sta facendo il politico attraverso il calcio, qui il problema è anche la politica che lo permette. Non gli interessa niente, pensa solo ai suoi affari. Che li facesse lasciandoci in pace: liberaci!». Rabbia, frustrazione e insofferenza, quelle della tifoseria, che hanno raggiunto livelli senza precedenti. Senza laziali allo stadio, senza abbonamenti. Ma chissà se con un club in più da gestire per Lotito.