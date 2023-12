Lecce, D'Aversa: "Siamo in emergenza ma non è un alibi con l'Atalanta"

LECCE - E' un Lecce in emergenza quello che parte alla volta di Bergamo per disputare l'ultima gara dell'anno solare sul campo dell'Atalanta. Oltre agli squalificati Banda e Pongracic, agli indisponibili Almqvist e Dermaku, assenza dell'ultima ora è quella di Sansone per una problematica legata a un polpaccio. Roberto D'Aversa, tecnico del Lecce, inquadra così la gara: "Ci saranno delle assenze - dichiara nella conferenza della vigilia - ma a me non piace creare alibi alla squadra e ci saranno delle opportunità per altri ragazzi. Scenderemo in campo con le nostre caratteristiche, magari con qualche elemento che si adatterà in un ruolo diverso. Resta il fatto che giocheremo una gara importante, fisica e tecnica, contro una squadra dai numeri importanti. Le assenze ci compatteranno, ed il risultato è la conseguenza della prestazione".