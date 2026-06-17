Di Francesco confermato sulla panchina del Lecce: contratto prolungato, il comunicato ufficiale

Ora è ufficiale: Di Francesco rimarrà sulla panchina del Lecce . Conferma meritata dall'allenatore ex Roma che nella scorsa stagione ha conquistato la salvezza all'ultima giornata sulla panchina dei salentini. Di Francesco ha prolungato il suo contratto con il Lecce fino al 2028 e sarà chiamato a guidare la squadra anche nel prossimo campionato. Annata che subirà un grande cambiamento con l'addio di Pantaleo Corvino , ma si è scelta comunque la via della continuità con il rinnovo di Trinchera come ds e Di Francesco come allenatore.

Di Francesco rimane al Lecce: rinnovo fino al 2028

Questa la nota ufficiale del club sul rinnovo dell'allenatore: "L’U.S. Lecce comunica di aver prolungato il rapporto contrattuale con l’allenatore della Prima Squadra Eusebio Di Francesco. Il tecnico, il cui contratto si era già automaticamente rinnovato fino al 30 giugno 2027 a seguito del raggiungimento della salvezza, ha sottoscritto un nuovo accordo fino al termine della stagione sportiva 2027/2028".

"Dobbiamo continuare a scrivere la storia del Lecce"

Di Francesco dopo la firma ci ha tenuto a ringraziare le varie parti: "Sono estremamente felice di aver prolungato la mia avventura con questa società. Ringrazio per questo attestato di stima il Presidente Saverio Sticchi Damiani, tutti i soci ed il Responsabile dell’Area Tecnica della Prima Squadra Stefano Trinchera". Poi la carica in vista della nuova stagione: "Le mie motivazioni saranno massime al pari di quelle del mio arrivo a Lecce. Ho ancora negli occhi la spinta dei tifosi giallorossi nell’ultima sfida casalinga con il Genoa e l’esodo di tifosi salentini al Mapei Stadium. Siamo chiamati a continuare a scrivere la storia di questo Club come abbiamo fatto nella scorsa annata, sapendo che ci sarà da soffrire, ma restando tutti uniti potremo raggiungere il traguardo".