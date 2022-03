Giroud rapito dal Milan: "Il mio cuore e la mia famiglia sono rossoneri"

Con sette gol realizzati in campionato e dieci complessivi tra tutte le competizioni con ancora due mesi e mezzo di stagione, Olivier Giroud è già sulla buona strada per entrare nel pantheon degli attaccanti più prolifici della storia del Milan nell’annata del debutto in rossonero.

Milan, Olivier Giroud non fa rimpiangere Ibrahimovic Anche una leggenda come Filippo Inzaghi non si è discostata troppo dai numeri del francese, che peraltro ha iniziato a collezionare maglie da titolare solo nella seconda parte della stagione in concomitanza con i ripetuti guai fisici di Zlatan Ibrahimovic.

Giroud, il bomber del 2022 del Milan Così, nonostante la vena di bomber di Giroud si sia inaridita nelle ultime settimane dopo le due doppiette consecutive tra campionato nel derby di fine gennaio e Coppa Italia contro la Lazio, il feeling tra il campione del mondo 2018 e l’ambiente rossonero, oltre che con il tecnico Stefano Pioli, è sempre più forte.