Spalletti bestia nera di Pioli: il tecnico del Milan mai vittorioso in undici precedenti

Al “Maradona” si rinnoverà una sfida che fa parte della storia del calcio italiano e che si è giocata per l’ultima volta meno di tre mesi fa, scherzi del calendario asimmetrico della Serie A introdotto da questa stagione. A San Siro il 19 dicembre un gol di Elmas in apertura costò al Milan la prima sconfitta interna della stagione e rafforzò le statistioche da incubo di Pioli nei confronti diretti con Spalletti.

Spalletti e l'"amuleto" Pioli: il tecnico del Napoli imbattuto in 11 precedenti

Su undici precedenti complessivi tra campionato e Coppa Italia, infatti, il tecnico emiliano non ha mai vinto, raccogliendo appena tre pareggi a fronte di ben otto sconfitte. Un “peso” che di certo non ha condizionato la preparazione della partita da parte di Pioli, ma del quale l’allenatore del Milan vorrà cercare di liberarsi, consapevole di quanto possa essere importante strappare i tre punti in casa degli azzurri nell’ultimo scontro diretto della stagione del Milan che riequilibrerebbe anche il computo delle sfide dirette con il Napoli, potenzialmente decisivo in caso di arrivo a parità di punti.