Hernandez e Kessie premiati al Galà del Calcio: "Non abbiamo ancora vinto nulla"

Inter miglior squadra, Lukaku miglior giocatore assoluto, Antonio Conte miglior allenatore e ben cinque nerazzurri presenti nella Top 11, tre dei quali in difesa, Bastoni, De Vrij e l’ex Hakimi. Anche il Milan , secondo classificato al termine della Serie A 2020-2021 che ha segnato il ritorno dei rossoneri in Champions League dopo sette anni, è comunque rappresentato nella formazione ideale grazie alle presenze di Theo Hernandez e Franck Kessié .

Hernandez: "Primo posto? Non dobbiamo mollare"

Commentando il premio ricevuto l’esterno francese, che anche quest’anno si sta confermando tra i migliori interpreti del proprio ruolo a livello europeo, e fresco di rinnovo fino al 2026 con il Milan firmato lo scorso febbraio, si è concentrato soprattutto sul momento della squadra, al comando della classifica e in piena corsa per quello scudetto che manca da 11 anni: "Siamo in un buon momento, ora dobbiamo continuare così per arrivare al massimo".