Pioli: "Il Milan per me è casa. Cerchiamo di scrivere una nuova pagina nella storia"

L'allenatore del Milan Stefano Pioli è atterrato la scorsa notte negli Emirati Arabi Uniti per incontrare i tifosi locali e prendere parte ad una serie di attività di Expo 2020 Dubai. Oltre al tecnico, in rappresentanza della società rossonera, sono presenti Brahim Diaz , Tomori e Daniel Maldini , i quali seguiranno uno speciale allenamento presso l'AC Milan Academy.

Pioli: "Maldini? E' un punto di riferimento"

Stefano Pioli ha rilasciato un'intervista a Gulf News, in cui ha analizzato la stagione del Milan. Queste le sue parole: "Penso che questa squadra abbia un grande potenziale. Non abbiamo mai escluso nulla, ma questo è il mio obiettivo attuale: raccogliamo più punti della scorsa stagione, giochiamo ogni partita come se fosse assolutamente decisiva e poi vediamo dove arriviamo". Sul suo rapporto con Paolo Maldini, Pioli ha dichiarato: "Quotidianamente mi trovo a dialogare con lui, è un punto di riferimento indispensabile. Ho sempre detto di aver avuto la fortuna di allenare un grande gruppo, giocatori che incarnano perfettamente i valori di questo club. Insieme, stiamo cercando di scrivere una nuova pagina nella storia".

Pioli: "La pressione fa parte del mio lavoro"

Il tecnico continua, raccontando la sua avventura sulla panchina rossonera: "Dopo pochi giorni al Milan, ho sentito qualcosa che non avevo mai provato altrove: mi sono sentito subito a casa. Ecco cosa è per me il Milan: casa. La pressione fa parte del mio lavoro, ma è anche motivante perché mi ricorda che posso sempre fare meglio. Il nostro obiettivo è rendere felici i nostri tifosi. Questo è il motivo per cui giochiamo". Sul percorso in Champions League dei rossoneri: "Abbiamo imparato molto, ma soprattutto siamo consapevoli di dover fare di più perché l'asticella è molto alta. Abituarsi a giocare determinate partite permette di acquisire conoscenze ed esperienze vitali".

Pioli: "Orgogliosi di far parte di Expo"

In chiusura, Pioli si sofferma sulla città di Dubai e conclude: "Dubai è in continua evoluzione, qualcosa che non è passato inosservato nel settore sportivo. Siamo orgogliosi di far parte di Expo 2020 Dubai con una AC Milan Academy, mettendo la nostra esperienza e i valori del nostro club a disposizione dei bambini del posto. Sono curioso di vedere come è cambiata la città negli anni. L'impressione che ho avuto è stata quella di essere circondato da edifici in continua trasformazione, e di trovarmi in luoghi dove il tempo e lo spazio non hanno limiti".