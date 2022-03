Rissa Cagliari-Milan, è partito tutto dagli insulti a Maignan

Vittoria pesante per il Milan a Cagliari, ma al triplice fischio di Di Bello si sono vissuti attimi di tensione all'Unipol Domus, con una mischia che ha rischiato di sfociare in una rissa e che ha coinvolto buona parte dei giocatori delle due squadre e pure dirigenti come Paolo Maldini .

Cagliari-Milan, Pioli: "Insulti razzisti a Maignan"

La calma è tornata solo dopo diversi minuti con i giocatori che hanno fatto rientro negli spogliatoi. Per il Milan tre punti d'oro sulla strada verso lo scudetto, per il Cagliari la terza sconfitta consecutiva che fa restare la squadra di Mazzarri in piena bagarre per evitare la retrocessione in Serie B. Intervistato da 'Sky Sport' al termine della partita, Stefano Pioli ha commentato il finale nervoso, riportando la ricostruzione fatta dallo stesso Maignan: "Mike e Tomori mi hanno rivelato di avere ricevuto insulti razzisti dalla curva del Cagliari. A Mike era già successo, ma non aveva mai risposto. È triste che accadano ancora cose del genere”.

Rissa Cagliari, parole grosse tra Ibrahimovic e Joao Pedro

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, ad avvelenare il clima è stato anche uno scontro piuttosto acceso tra Joao Pedro, che era stato il primo a tentare di calmare Maignan, e Zlatan Ibrahimovic. I due si sono scambiati insulti e parole grosse in campo e anche nel tunnel verso gli spogliatoi, dove la rissa si sarebbe prolungata per alcuni minuti.