Milan, Leao: "Passo falso che non avrà contraccolpi"

Non la risposta che i tifosi si attendevano ai successi di Napoli e Inter su Atalanta e Juventus. Ora le squadre di Spalletti e Inzaghi sono rispettivamente a -1 e a -4 dai rossoneri, con l’Inter che deve ancora recuperare una partita. Contro il Bologna il Milan ha attaccato per 90 minuti, ma ha peccato in precisione, riuscendo a rendersi davvero pericoloso solo poche volte dalle parti di Skorupski , nonostante i 33 tiri totali.

Leao carica il Milan: "Pensiamo a vincere le prossime"

Tanti i giocatori del Milan sottotono, ma agli attaccanti è mancato solo il gol. Lo stesso Leao, intervistato da 'Sky Sport 'al termine del match, non è parso particolarmente preoccupato per il passo falso fatto e le sue conseguenze: "Abbiamo fatto il possibile per portare a casa i tre punti, ma non ci siamo riusciti, ci è mancato il gol - il pensiero del'ex Lille - Pensiamo a vincere le prossime. Non penso avremo strascichi, dobbiamo solo capire cosa non abbiamo fatto al meglio e poi voltare subito pagina e continuare a lottare per arrivare al nostro obiettivo".