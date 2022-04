Milan, Pioli: "Ci è mancato solo il gol, sprecato un weekend favorevole"

Dal sogno di allungare il passo sulle rivali dirette, qualora gli scontri diretti di domenica si fossero conclusi in parità, all'incubo di aver perso punti rispetto a Napoli e Inter e di trovarsi a rimpiangere un'altra occasione persa in casa contro una medio-piccola. Davanti ai 60.000 di San Siro il Milan non va oltre un deludente 0-0 contro il Bologna riaprendo completamente i giochi per lo scudetto. Ora il Napoli è staccato di un solo punto e l'Inter, che ha una partita in meno, di quattro.

Pioli: "Siamo mancati negli ultimi metri" I tifosi hanno comunque applaudito la squdara, che ha attaccato per 90 minuti, pur concludendo poche volte con pericolosità verso la porta di Skorupski, nonostante i 31 tiri totali, ma il volto di Stefano Pioli non può che essere il ritratto della delusione al termine del Monday Night della 31a giornata nel commentare la partita ai microfoni di 'Dazn': "Non siamo riusciti a trovare il guizzo decisivo, l'ultimo passaggio, la sponda giusta. Abbiamo fatto la partita in tutto e per tutto, tirando 33 volte. Il Bologna si è difeso bene, sono partite che se non le si sblocca subito diventano molto complicate. Andrà meglio la prossima, guardiamo avanti".