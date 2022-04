Il Milan riprende a lavorare: dirigenza presente all'allenamento

Godere di un giorno di riposo in mezzo alla settimana non è consueto per un calciatore, in particolare ad altissimi livelli. Questo però è quanto ha deciso Stefano Pioli, che ha scelto di non fissare sedute di allenamento per il Milan nella giornata di mercoledì 6 aprile, all’indomani dello “scarico” effettuato dalla squadra il giorno successivo al pareggio contro il Bologna.

Il Milan torna a lavorare: Torino nel mirino Il gruppo rossonero si è quindi ripresentato a Milanello regolarmente giovedì mattina per entrare nel vivo della preparazione del posticipo della 32a giornata che vedrà la capolista impegnata sul campo del Torino di Ivan Juric, dove poco meno di un anno fa, il 12 maggio 2021, il Milan fu protagonista di un clamoroso successo per 7-0 fondamentale per la qualificazione alla Champions League, poi certificata due turni dopo, nell’ultima giornata di campionato, con il successo in casa dell’Atalanta, dopo il passo falso casalingo contro il Cagliari.

Verso Torino-Milan, Pioli fa lavorare sulla tattica Dopo l'attivazione muscolare con il pallone, la seduta, come si legge nel report dell’allenamento sul sito ufficiale del Milan "è proseguita con focus sul possesso e con una serie di esercitazioni tecniche sulle conclusioni; lavoro tattico prima della consueta partitella su campo ridotto, con la quale si è chiusa la sessione odierna". Per venerdì è previsto un allenamento mattutino.