Il fair play di Calabria: "Brutto ko, ma ripartiamo. Gol annullato? Sono scelte..."

Sono parole da leader, ma anche all’insegna del fair play, quelle pronunciate da Davide Calabria al termine del derby di Coppa Italia, perso 3-0 dal Milan eliminato dalla competizione ad un passo dalla finale. Il capitano rossonero è tornato in campo contro i nerazzurri dopo aver saltato il match di campionato contro il Genoa, ma non è riuscito ad impedire il crollo che ha impedito al Milan di tornare a giocare una finale di Coppa dopo quattro anni.

Milan, Lautaro spazza via l'imbattibilità di Maignan Dopo lo 0-0 dell’andata, il 1° marzo scorso, non era facile immaginare un divario così netto nella semifinale di ritorno, alla luce in particolare dell’ottimo momento che il Milan stava vivendo sul piano della solidità difensiva, con sette partite di fila senza subire reti, striscia iniziata proprio con la semifinale di andata. I quasi due mesi di imbattibilità di Mike Maignan sono stati però spazzati via dalla doppietta di Lautaro Martinez che, in apertura e in chiusura del primo tempo, ha vanificato la prestazione non da dimenticare della capolista della Serie A, salendo a quota cinque reti in carriera nei derby.

Calabria scuote il Milan: "Testa al campionato" L’analisi di Calabria ai microfoni di 'Sky Sport' parte proprio da qui in vista della necessità di ripartire per le ultime cinque partite di un campionato che il Milan si trova ancora a condurre, nonostante l’Inter sia capolista virtuale essendo a -2 dalla vetta con una partita in meno: "La squadra è forte e deve ripartire. Possiamo recriminare e mangiarci le mani, ma da mercoledì si deve tornare a pensare al campionato. Non abbiamo portato a casa il risultato che volevamo, ma dobbiamo lavorare più di prima e ripartire subito”.