Milan, Leao punta la Lazio con un record nel mirino

Contro l'Inter, in Coppa Italia, è stato uno dei giocatori più intraprendenti tra i rossoneri, ora Rafael Leao vuole trascinare il Milan alla vittoria dello scudetto puntando con forza a essere sempre più l'uomo decisivo nella rosa di Pioli. Il portoghese, che in campionato ha siglato fin qui 9 reti , è reduce da un primo quadrimestre di 2022 esaltante con cinque reti, ma può dare ancora qualcosa in più, con un record nel mirino già in vista della prossima gara dell'Olimpico contro la Lazio di Maurizio Sarri.

Leao, un record per prendersi il Milan

Il portoghese classe 1999, arrivato al Milan nell'agosto 2019 via Lille, sta vivendo in questa stagione 2021/2022 la migliore in assoluto nella propria carriera. Con le 9 reti segnate in campionato e le altre tre tra Coppa Italia e Champions League, il bottino di 12 gol complessivi supera quanto fatto nel 2018/2019 in Francia, prestazioni che gli hanno permesso di approdare in rossonero. Con cinque gare ancora a disposizione, Leao ha l'opportunità di andare in doppia cifra in Serie A, facendo suo un record. Già concentrato a ottenerlo contro la Lazio, il numero 17 rossonero infatti può raggiungere Cristiano Ronaldo, Rui Barros, Rui Costa e Beto tra i portoghesi che hanno segnato almeno 10 gol in una stagione in Italia, ma siglando un altro gol da qui alla fine del campionato sarebbe il primo lusitano a riuscirci prima dei 23 anni. Un gol, contro la Lazio o nelle successive gare contro Fiorentina, Verona, Atalanta o Sassuolo, che farebbe entrare Leao nella storia della Serie A.