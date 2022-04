Milan, feste social dopo la vittoria di Roma: “Believe”

Giroud: “Succede a chi ci crede”

Se Theo Hernandez è di poche parole e su Twitter si limita a mettere due cuori rossoneri, Olivier Giroud – a segno all'Olimpico per il temporaneo 1-1 – scrive: “Succede a chi ci crede. Always believe. Dai raga. Forza Milan”. Brahim Diaz asseconda il compagno: “Believe. Four more games”. Da giocare con il coltello tra i denti. Davide Calabria celebra la vittoria con le foto dei festeggiamenti per il successo allo scadere: “Che bello così. Avanti insieme fino alla fine”. Rafael Leao riposta la frase di Brahim a ci mette due mani che si stringono e due mani giunte. Grazie alla rete di Tonali, la squadra di Stefano Pioli è tornata in testa, con due punti di vantaggio sull'Inter, che a Bologna mercoledì potrebbe però prendersi la testa della classifica, vincendo. Per ora, però, in casa Milan si fa festa per la rimonta ai danni della Lazio di Maurizio Sarri: una vittoria che vale oro.