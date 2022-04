Milan,voglia di campo: diversi giocatori a Milanello nel giorno di riposo

Milan , c'è tanta voglia di campo per questo finale di stagione vietato ai malati di cuore. Anche nel giorno di riposo concesso da Stefano Pioli alla squadra, infatti, in diversi si sono presentati a Milanello per proseguire con i rispetti programmi di allenamento. Tra di loro anche Florenzi, Kjaer e Messias erano infatti regolarmente al centro sportivo oggi. La bella e sofferta vittoria all'Olimpico è stata dimenticata per concentrarsi subito sulla Fiorentina.

Milan-Fiorentina: San Siro sarà sold out

Se i calciatori hanno voglia e bisogno di scaricare la tensione allenandosi, per i tifosi la situazione è la stessa. C'è entusiasmo, la lotta scudetto è nel vivo e per Milan-Fiorentina di domenica San Siro sarà tutto esaurito. Questa sta diventando ormai una consuetudine, sia quando giocano i rossoneri sia quando giocano i nerazzurri. A proposito, il risultato di domani di Bologna-Inter potrebbe accendere ulteriormente l'entusiasmo dei fan del Diavolo. E alla vigilia della partita contro Italiano e i suoi, ci sarà la consueta conferenza stampa dell'allenatore Pioli: appuntamento a Milanello per sabato alle 14.15. Pioli ha più volte ribadito come questo sia un periodo elettrizzante per tutto l'ambiente. Una sfida tutta milanese per mettere le mani sullo scudetto sta accendendo l'intero capoluogo lombardo.