Milan al lavoro sotto gli occhi di Maldini e Massara. Maignan MVP di aprile

Il Milan continua la preparazione in vista dell'insidiosa trasferta di Verona , in programma allo stadio Bentegodi, domenica 8 maggio alle ore 20:45. A tre giornate dal termine del campionato, i rossoneri puntano a mantenere il vantaggio di 2 punti sull' Inter , e questa mattina si sono trovati a Milanello, dove agli ordini del tecnico Stefano Pioli hanno svolto la seduta di allenamento.

Milan, Maldini e Massara presenti all'allenamento

Dopo una colazione di gruppo, la squadra si è spostata in palestra per la consueta attivazione muscolare, terminando il riscaldamento sul campo con alcuni torelli a tema. Successivamente, i rossoneri hanno disputato una partitella di allenamento con la formazione Primavera, divisa in due tempi da 30 minuti l'uno. Presenti all'intera seduta Paolo Maldini e Frederic Massara. Il Milan tornerà ad allenarsi domani mattina.

Milan, Maignan è il miglior calciatore di aprile

Mike Maignan è stato premiato dall'AIC (Associazione Italiana Calciatori) come miglior calciatore del campionato per quanto concerne il mese di aprile. Le sue parate sono state determinanti, infatti il Milan ha subito solamente 2 gol nelle ultime 9 partite. È la prima volta che il premio viene assegnato ad un portiere, e nel comunicato dell'AIC si legge: "Maignan non può influenzare le partite toccando tanti palloni, dribblando tutti o segnando triplette, ma ha questi momenti dalla sua parte. Ad aprile ha fatto solo undici parate in cinque partite, ma quattro di queste sono state come un gol".