Milan campione d'Italia già domenica se...Tutte le combinazioni

Il Milan batte 3-1 il Verona e torna a +2 sull'Inter a due turni dalla fine. I rossoneri, che per due notti si sono ritrovati nuovamente a inseguire, hanno risposto al 4-2 in rimonta dell'Inter contro l'Empoli e, con la stessa formula, hanno operato il controsorpasso. Passata sotto con il colpo di testa di Faraoni, la squadra di Pioli ha subito rimesso le cose in chiaro con un uno-due micidiale firmato Tonali tra il primo e il secondo tempo. Nel finale il sigillo di Florenzi che, entrato da un paio di minuti, con un perfetto diagonale ha battuto Montipò mettendo risultato e partita in ghiaccio. Nel prossimo turno il Milan ospiterà alle 18 l'Atalanta al Meazza, mentre alle 20.45 l'Inter farà visita a un Cagliari in piena lotta per non retrocedere.