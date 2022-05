Pioli prepara la festa: "Dai tifosi una carica incredibile"

La quinta vittoria consecutiva in campionato ha permesso al Milan di congedarsi al meglio dai propri tifosi. A prescindere dall'esito della stagione la partita contro l'Atalanta ha rappresentato per il popolo rossonero l'occasione per ringraziare Stefano Pioli e la squadra per un'annata memorabile, nella quale è stato fatto quell'ulteriore passo in avanti rispetto allo scorso anno, concluso con la conquista di un posto in Champions League proprio grazie al successo sulla Dea all'ultima giornata a Bergamo.

Pioli e il tributo a San Siro: "Doveroso ringaziare i nostri tifosi"

Quest'anno il Diavolo è in corsa per lo scudetto, il numero 19 della storia, e al termine della partita contro l'Atalanta Pioli non ha potuto che rimarcare l'ennesima prova di forza della squadra, esaltata dai gol di Rafa Leao e Theo Hernandez, i due migliori giocatori della stagione insieme a Mike Maignan: "Ho voluto salutare i tifosi, era l'ultima partita casalinga e da un anno intero ci emozionano con il loro sostegno. Oggi abbiamo giocato contro una squadra forte. L'Atalanta è la formazione che crea più occasioni e non abbiamo concesso niente. In fase offensiva non abbiamo mai perso lucidità, cercando sempre le soluzioni migliori per scardinare la loro difesa. È stata una partita difficile, ma come contro la Lazio, la Fiorentina e il Verona non abbiamo mai perso la lucidità e alla fine siamo riusciti a vincere".