Milan-Atalanta 2-0: Leao e Theo Hernandez da sogno, Pioli mette le mani sullo scudetto

E' delirio rossonero a San Siro! Il Milan di Pioli batte 2-0 l'Atalanta e si avvicina in modo decisivo allo scudetto numero 19 grazie ad una vittoria cruciale con il tricolore che adesso è davvero ad un passo. A decidere la sfida di San Siro - contratta nel primo tempo e decisamente più gradevole nella ripresa - sono Leao e Theo Hernandez, protagonista di un coast to coast da standing ovation. Per il Milan è il quinto successo di fila in campionato e forse quella di oggi è la vittoria più importante di tutte. Per Gasperini è un ko pesantissimo (il primo dopo una filotto di quattro risultati utili di fila) con l'Europa che adesso rischia di diventare un miraggio.

Le scelte di Pioli e Gasperini Stefano Pioli ha tutti a disposizione con l'eccezione del lungodegente Kjaer. Il tecnico rossonero si affida a Giroud in attacco e dà le chiavi del centrocampo a Tonali e Kessie con Ibrahimovic in panchina. Gian Piero Gasperini schiera il tridente con Pessina e Pasalic alle spalle di Muriel. In panchina ci sono inizialmente Boga e Malinovskyi. Primo tempo bloccato, poche occasioni Il primo tempo non regala le emozioni sperate. La tensione è alta, la posta in palio ancora di più. E sulle gambe questo fattore incide eccome. La testa non è libera e le due squadre si affrontano senza concedere nulla allo spettacolo. Si gioca a ritmi alti ma non forsennati. L’inizio è di marca bergamasca ma il Milan controlla senza tremare e di occasioni da gol non c’è nemmeno l’ombra. La densità in mezzo al campo toglie spazi giocabili agli attaccanti e non ci sono zone libere da sfruttare per i velocisti Muriel e Leao. Per assistere alla prima vera palla gol del match si deve attendere la mezz’ora quando Koopmeiners viene chiuso in modo decisivo da Tomori al momento della conclusione in porta. E’ il momento migliore della Dea che con Muriel subito dopo sfiora ancora il vantaggio con un bolide deviato alla grande da Maignan. Il primo tempo non offre molto altro e lascia sul campo una sola grande protagonista: la paura di perdere.