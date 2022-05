Giroud tifa per Ibra: “E' il maschio alpha e spero che rimanga”

“ Ibrahimovic è il maschio alpha e mi auguro che rimanga”. Olivier Giroud si schiera decisamente dalla parte dell'attaccante svedese commentando in esclusiva a Sky Sport lo scudetto appena vinto dal Milan . Il francese, al suo primo anno in Serie A, ha segnato 11 gol, tra i quali la doppietta al Sassuolo all'ultima giornata. “E' stata un'emozione pazzesca. Ho vinto qualche trofeo, ma questo scudetto è speciale. I tifosi lo hanno atteso per 11 anni e noi come squadra abbiamo sentito la loro emozione per questo titolo. Sono molto orgoglioso di questa squadra e dei nostri tifosi. Avevo vinto 10 anni fa con il Montpellier in Francia, ma il Milan è un grandissimo club che ha vinto tanto. Vincere qui è speciale, per me è un onore aver scritto un pezzo di storia del club. Quando ero piccolo guardavo Sheva".

Giroud ama Pioli: “Parla con il cuore, merita tanto”

Ci sono zollette di zucchero anche per Stefano Pioli da parte di Giroud: “Pioli mi sembra lo stesso tipo di allenatore di René Girard, che ci allenava al Montpellier quando abbiamo vinto il titolo nel 2012. Parla con il cuore, fa di tutto per tirare fuori il massimo da ogni giocatore. Ti dà la convinzione di vincere, di non mollare mai, con determinazione e tanto lavoro. Siamo fieri di aver vinto con lui, questo scudetto è anche il suo, merita tanto".

Giroud su Ibrahimovic: “Che orgoglio giocare con lui, per me un fratello maggiore”

Ibrahimovic, il capo popolo e capo spogliatoio di questa annata speciale del Milan: “Sono molto orgoglioso di aver giocato con Zlatan, per me è un onore aver condiviso questa splendida stagione con lui. Quando ero piccolo era uno dei miei preferiti. La sua personalità nel gruppo e nella squadra si è fatta sentire. Ibra è troppo importante, quando parla lo ascoltano tutti. Dopo la partita contro il Sassuolo ha preso la parola, insieme all'allenatore. Lui è un maschio alpha, è fatto così. Ha dato tante emozioni anche alla squadra, ha ringraziato tutti. Anche nel pullman ha preso il microfono e ha fatto i complimenti a ogni singolo componente della squadra e dello staff. Zlatan è un top player ma anche una grande persona. Cosa gli ho detto sul futuro? Che ero orgoglioso di aver vinto con lui e che spero rimanga con noi anche l'anno prossimo. Abbiamo vinto tanto nella nostra carriera ma mi piace tanto vedere la sua grande passione dopo tanti trofei conquistati. Per me è come un fratello maggiore".

Giroud e quel giorno... “Doppietta all'Inter ha fatto la differenza”

C'è una data indelebile nella mente di Giroud. La doppietta rovescia derby di ritorno con l'Inter: “Quei gol a febbraio hanno fatto la differenza. Abbiamo giocato una grande partita. Sono i due gol che danno la possibilità di raggiungere e superare l'Inter e di avere un vantaggio anche in caso di arrivo a pari punti. Questi sono gol pesanti. Come centravanti vorrei segnare sempre ma è più importante concretizzare nei momenti delicati quando la squadra ha più bisogno di te: sono i gol importanti, sono molto felice di avere avuto la possibilità di realizzare una doppietta nel derby. Ho ancora la pelle d'oca a pensarci".

Giroud e il prossimo step: “Fare bene in Champions”

L'anno prossimo il Milan è chiamato anche a competere come si deve in Champions League, il francese lo sa bene: “Il prossimo obiettivo è fare bene in Champions League l'anno prossimo, arrivando il più lontano possibile. Se teniamo la stessa squadra e giochiamo con lo stesso spirito, magari aggiungendo due o tre giocatori che possono darci ancora una mano, potremo fare bene. Ora ci prendiamo delle vacanze ma non vedo l'ora di tornare a Milanello per iniziare la nuova stagione".