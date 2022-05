Festa scudetto Milan, scritta anti-Inter sul Duomo di Orvieto

La festa dei tifosi del Milan per la riconquista dello scudetto dopo 11 anni di digiuno ha attraversato tutta l’Italia. Parallelamente alle scene di gioia e all’acclamazione dei giocatori rossoneri iniziata già nella serata di domenica e proseguita lunedì con la parata della squadra sul pullman scoperto per le vie della città, non sono però mancati episodi spiacevoli e riprovevoli.

Orvieto, Duomo sfregiato: "Proveremo con una sabbiatura"

Parallelamente hanno preso il via le indagini per provare a risalire all’autore dell’atto vandalico. Nella serata di domenica la piazza centrale di Orvieto è stata invasa da tifosi del Milan in festa, ma per il momento non ci sono prove o indizi circa l’autore del gesto. “Quanto accaduto si commenta da solo – le parole all’Ansa del presidente dell'Opera del Duomo, Andrea Taddei – Proveremo a rimuoverla con una sabbiatura, intanto, assieme ai carabinieri, stiamo verificando le telecamere presenti in piazza Duomo per risalire all'autore dello sfregio così da fargli pagare, almeno, la ripulitura dello scempio”.