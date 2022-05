Milan, i retroscena di Kalulu: "Quando arrivai mi chiesi cosa stessi facendo..."

Tra le rivelazioni del Milan campione d’Italia 2022 Pierre Kalulu merita un posto di riguardo. Il difensore francese classe 2000, alla seconda stagione in rossonero, ha saputo costruirsi il proprio spazio dopo l’infortunio di Simon Kjaer, convincendo Stefano Pioli a preferirlo ad Alessio Romagnoli, centrale di ruolo, per fare coppia con Fikayo Tomori nella seconda e decisiva parte di campionato.

Milan campione, il gol decisivo di Kalulu all'Empoli L’ex Lione non ha tremato, mostrando una maturità e un livello di prestazioni sorprendente per la sua età e per il ridottissimo bagaglio di esperienza accumulato fino a quel momento e infiocchettando il tutto con il gol-partita contro l’Empoli, che ha regalato un successo fondamentale nella corsa al titolo.

Kalulu: "Quando arrivai al Milan avevo solo paura del Covid..." Intervistato da Vista per la prima puntata della serie "City Stade", Kalulu ha raccontato diversi retroscena dei due anni vissuti a Milanello, in particolare sul proprio approccio ad una realtà completamente nuova per chi proveniva direttamente dalla seconda squdara dell’OL: "Era un periodo difficile per il Covid, sinceramente pensavo solo a quello più che alla carriera. Avevo paura della quarantena, al punto che anche mentre facevo la visita medica, mi chiedevo cosa ci stessi facendo lì in quel momento. Ma appena ebbi i documenti davanti e firmai, non ci pensai più perché ormai faceva parte del passato. E prima di firmare al Milan non avevo mai firmato un contratto da professionista...".