Lazio, nuovo tentativo per Romagnoli: in settimana vertice con l'agente

ROMA - La Lazio è già al lavoro per programmare la prossima stagione a partire dal rinnovo di Maurizio Sarri, con il patron Claudio Lotito e Igli Tare che contano di strappare la firma del tecnico toscano entro pochi giorni. Di pari passo, procedono anche le trattative di mercato: in settimana infatti ci sarà un nuovo incontro con Enzo Raiola per provare a convincere Alessio Romagnoli a sposare il progetto biancoceleste. C’è già stato un avvicinamento tra le parti, ma non c'è ancora un accordo. Il capitano del Milan accetterebbe comunque un ingaggio compreso tra i 3 e i 3,3 milioni. Lotito ha promesso un rilancio, che tuttavia non è ancora avvenuto. Il club rossonero però non è ancora tagliato fuori: Stefano Pioli avrebbe comunicato di gradire l'ipotetica permanenza a Milano del difensore classe 95' all'interno del suo progetto tecnico. Il Milan in ogni caso aspetta una controproposta formale del giocatore all’offerta di rinnovo rifiutata nei mesi scorsi. Romagnoli guadagna 6 milioni, oggi una cifra fuori budget. La Lazio, inoltre, a breve, definirà con Enzo Raiola anche il rinnovo di Patric fino al 2027 (accordo ormai ai dettagli).