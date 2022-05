Ibrahimovic, l'augurio speciale del chirurgo: "Sei un leone che non si arrende mai"

Il futuro agonistico di Zlatan Ibrahimovic non sembra essere in discussione nonostante la nuova operazione al ginocchio sinistro alla quale l’attaccante svedese si è dovuto sottoporre all’indomani della fine della stagione, coronata dalla conquista dello scudetto da parte del Milan .

La ricostruzione del legamento crociato anteriore , con rinforzo laterale e riparazione meniscale, che si è resa necessaria a causa dei dolori persistenti che hanno condizionato l’attaccante rossonero in particolare da gennaio in avanti dovrebbe garantire a Ibra il ritorno all’attività nei primi mesi del 2023 , anche se ovviamente il pieno recupero del giocatore è condizionato dall’età e dagli infortuni pregressi.

Ibrahimovic operato, il messaggio del chirurgo: "Ti meriti il meglio"

La volontà di Zlatan è comunque ferrea, quella giocata a Reggio Emilia contro il Sassuolo non sarà l’ultima partita della carriera e, nella sua speranza, quelli per lo scudetto non saranno i suoi ultimi festeggiamenti tra i propri tifosi Ibrahimovic può contarne uno in più, davvero speciale. Si tratta di Bertrand Sonnery-Cottet, ovvero il chirurgo che ha operato Zlatan a Lione già nella giornata di lunedì, che ha postato sul proprio profilo Instagram un messaggio d’auguri nei confronti di uno dei pazienti più “illustri” della propria carriera, corredato da una foto che li ritrae sorridenti prima dell’intervento: "A Lione sappiamo che un leone non si arrende mai. Ti auguro il meglio per la tua guarigione" il contenuto del post.