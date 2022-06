Scaroni: “Sogno è fare bene in Champions, Ibra spero giochi ancora”

Paolo Scaroni , presidente del Milan , ha parlato a 'La Politica nel Pallone' su Gr Parlamento. Gli argomenti toccati sono stati il futuro dei rossoneri dal punto di vista sportivo e quello di Zlatan Ibrahimovic , in recupero dopo l'operazione per la ricostruzione del legamento del ginocchio sinistro.

Scaroni: “Vincere la Champions? No, ma competere come in passato sì”

Scaroni parla prima di tutto della Champions: “Il nostro sogno nel cassetto è far bene. L'anno scorso siamo stati eliminati al primo turno, quest'anno ci poniamo come obiettivo quello di fare meglio, passare almeno i gironi e riportare il Milan a competere come in passato. Non dico di vincere la Champions, ma di fare bene”.

Scaroni: “Ibrahimovic ha avuto ruolo fondamentale”

Si passa poi a parlare di Zlatan Ibrahimovic: “Il suo futuro? Mi auguro ancora in campo e credo se lo auguri anche lui. Il recupero sta procedendo a ritmi accelerati come lui sa fare, sono abbastanza certo che tornerà in forma fisica e in questo caso giocherà ancora. In ogni caso Ibra ha giocato un ruolo fondamentale in questi anni".

Scaroni: “Accordo per Maldini e Massara si raggiungerà”

Sul tavolo del proprietario Cardinale ci sono anche i contratti di Maldini e di Massara: “Il rinnovo di Maldini e Massara? Il cambio di proprietà in questo momento un po' cruciale ha ritardato tante cose, ma tutto in un clima idilliaco di rapporti. Non mi preoccupo molto del tema Maldini-Massara, non ho il minimo dubbio che si raggiungerà una intesa per cui questa coppia, che è stata così importante, continui con noi anche nei prossimi anni. La mia preoccupazione su questo tema è bassissima”.