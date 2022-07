Milan, Giroud a Casa Milan: “Gol nel derby emozione pazzesca"

Olivier Giroud ha iniziato la seconda stagione con la maglia del Milan . Ripresi gli allenamenti a Milanello , in questo pomeriggio di giovedì 7 luglio il francese è a Casa Milan per presentare il suo libro: " Crederci, sempre. Perché ho fiducia nella vita, in Dio, in me stesso e nel destino".

In occasione di questa presentazione, dunque, il Campione del Mondo 2018 con la Francia parla in conferenza stampa.

"Da parte mia è una cosa naturale parlare di fede all'interno del mondo del pallone . Sono una persona socievole e desidero essere di esempio per i miei fratelli in Dio e anche per coloro che si fanno delle domande in merito alla spiritualità".

Come si evince dal titolo, Giroud è un ragazzo spirituale che crede in Dio (si definisce evangelico). L'ex Chelsea e Arsenal parla dunque anche della spiritualità nel mondo del calcio:

" Desideravo scrivere questo libro . Un autore che ha scritto un libro su Deschamps mi ha chiamato dato che desiderava scrivere un libro sulla mia vita. Io mi sono preso del tempo per pensarci. È un po' strano dato che sono un giocatore in attività e non ancora ritirato , però alla fine ho scelto di scriverlo. Devo dire grazie allo scrittore: abbiamo fatto un ottimo lavoro assieme".

Giroud rivela di aver guardato spesso le partite del Milan da bambino, e di aver ammirato in particolar modo la classe dell'usingolo di Kiev:

"Durante il periodo del grande Milan, tra il '90 e il 2000, ero un super tifoso del Milan. Ho guardato tantissimi video di Van Basten e anche di Papin, francese come me, desideravo fare gol come loro. Shevchenko era per me la classe, un esempio, il giocatore che più mi piaceva: lui era in grado di fare gol in ogni modo e io adoravo la sua mentalità, dato che lottava sempre e non mollava mai. Quando l'ho incontrato avevo le stelle negli occhi".

Giroud esalta Ibrahimovic: "È una leggenda del Milan"

Nel libro viene scritto che Stefano Pioli è stato il vero artefice dello Scudetto rossonero, ma anche Ibrahimovic ha dato una grande mano.

Giroud riprende queste dichiarazioni, sottolineando lo stile di Pioli e anche l'importanza di Zlatan Ibrahimovic, rivelando un aneddoto davvero molto divertente che riguarda lo svedese:

"Non conoscevo molto Pioli, però quando abbiamo parlato ho compreso immediatamente di poter lavorare davvero bene assieme a lui, dato che è una brava persona, sincera, che è in grado di comunicare ai giocatori. Ibrahimovic è una leggenda del Milan. Non gli ho rivelato immeditamente di essere un suo tifoso. I miei amici mi hanno regalato la sua maglietta da gioco. Avevo un pochino di ansia nel chiedergliela... Lui adesso ci scherza su questo. Sono davvero contento del rapporto che ho con Zlatan".