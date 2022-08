Milan, buone notizie: Origi e Messias in gruppo, Giroud torna prestissimo

Arrivano buone notizie per il Milan dopo l'allenamento odierno. Sia Origi sia Messias hanno infatti lavorato in gruppo e sono completamente recuperati, pronti per l'esordio a San Siro contro l'Udinese, in programma sabato. È previsto per domani il rientro dell'attaccante Olivier Giroud. Pioli dovrebbe avere quasi tutti a disposizione per la prima di Serie A contro Andrea Sottil e i friulani.

Milan: ancora personalizzato per Giroud Origi ha superato i problemi fisici con cui si era presentato alla sua nuova avventura in rossonero, così come Messias ha messo da parte il fastidio rimediato nell'amichevole di Vicenza vinta 6-1 dai campioni d'Italia. Giroud ha svolto ancora lavoro personalizzato, ma il suo rientro in gruppo è vicinissimo e dovrebbe avvenire già domani, quando il gruppo di Pioli si allenerà in mattinata a San Siro. Per Giroud non paiono esserci rischi che possa saltare l'esordio.