Milan, carica social verso l'esordio: "La nostra casa ci aspetta"

La prima volta ufficiale da campioni d’Italia non si scorda mai. In casa Milan l’attesa per l’inizio del campionato 2022-’23 è spasmodica, all’interno dello spogliatoio e dello staff tecnico, come tra i tifosi.

Milan, la prima da campioni d'Italia è a San Siro Sabato alle 18.30 San Siro sarà sold out per la partita contro l’Udinese, che come da tradizione farà aprire il sipario sul nuovo campionato, con la formazione vincitrice dell’ultimo scudetto ad aprire le danze. L’ultima prima volta da campione d’Italia in carica per il Milan risale al 9 settembre 2011, un sofferto 2-2 in rimonta a San Siro contro la Lazio, ma ora è tutto diverso a cominciare dalla carica di entusiasmo trasmessa dai tanti giovani che compongono lo spogliatoio.

Milan, allenamento a San Siro verso l'Udinese Così anche l’idea di Stefano Pioli di far sostenere l’allenamento dell’antivigilia direttamente a San Siro si è trasformata per la squadra in un’occasione per fare festa e fare gruppo, sensazioni prontamente trasmesse via social. Yacine Adli, uno dei volti nuovi portati dal mercato, ha allora postato su Instagram la stessa foto di uno degli elementi più esperti come Simon Kjaer, quella della formazione vincitrice della partitella, comprendente tra gli altri anche altri nuovi come Divock Origi e Tommaso Pobega, ma anche Brahim Diaz, Theo Hernandez e Mike Maignan.