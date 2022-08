Milan, Tonali riparte dal derby del cuore

MILANO - Ha dovuto rimandare il primo appuntamento per infortunio, ma ora Sandro Tonali è pronto al debutto in serie A per inaugurare la terza stagione rossonera. Il mediano milanista sta scaldando i motori, ha una voglia matta di scendere in campo per confermarsi ad alti livelli come l’anno scorso, e lo farà in casa di una squadra che rievoca comunque ricordi importanti. Perché Tonali al Gewiss Stadium ha già segnato un gol pesantissimo, la rete del momentaneo 2-0 nel torneo scorso, contribuendo così non solo alla vittoria per 3-2 contro la squadra di Gian Piero Gasperini, ma in generale a mettere un altro tassello di quello che poi è stato il mosaico finale che ha portato allo scudetto. Tonali è un grande protagonista del tricolore milanista, e per tutto l’ambiente ritrovarlo in campo è una grande gioia.

Cure giuste per Tonali L'infortunio contro il Vicenza il 6 agosto scorso aveva fatto tremare il mondo rossonero. Uno stop muscolare ad una settimana dal via sarebbe stato disastroso, in un reparto in cui il Milan ha già perso Franck Kessie per fine contratto. Fiato sospeso per qualche ora poi gli esiti degli esami avevano escluso lesioni muscolari, e così Tonali aveva cominciato un programma di rientro che lo portasse al meglio alla partita contro l'Atalanta. Si è allenato tutta la settimana con il resto della squadra, ha partecipato alle partitelle senza sentire dolore, dunque è clinicamente e atleticamente pronto per affrontare il suo primo match della terza stagione da milanista. Tonali ritrova Bergamo, e spera di lasciare nuovamente il segno come successo l'anno scorso, ma soprattutto il Milan ritrova un assoluto protagonista della mediana. La coppia Tonali-Bennacer sarà titolare per il resto della stagione, dunque per Pioli il recupero di Sandro è stato fondamentale, nonostante si affidi spesso a giocatori generosi come Krunic e Pobega.

Pioli, non solo difesa L'allenatore rossonero aveva cominciato un progetto con Tonali in primavera, un'evoluzione del classico ruolo di mediano. Sandro aveva cominciato a sviluppare con maggiore frequenza inserimenti in area avversaria, e i tre gol contro Lazio e Verona nelle ultime cinque giornate sono stati vitali per lo scudetto del Milan. Pioli ci ha lavorato durante l'estate e in questa stagione sarà possibile vedere Tonali più volte in proiezione offensiva alla ricerca della rete o dell'inserimento vincente. Non solo classico mediano, l'ex Brescia vuole provare ad essere un centrocampista ancora più completo. Ecco perché il suo rientro è stato fondamentale.