Milan: in vista del big-match con il Napoli, oggi fase tattica

Milan in riga a Milanello per preparare la partita di domenica sera, a San Siro, contro il Napoli. I rossoneri sono reduci dalla vittoria per 3-1 in Champions League contro la Dinamo Zagabria e appaiono in buon forma. La squadra si è ritrovata per colazione prima di scendere negli spogliatoi per la sessione odierna. Erano presenti come sempre Paolo Maldini e Frederic Massara.