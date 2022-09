Tatarusanu o Mirante? Milan, ecco da quanto non giocano

Mai dire... settembre per Mike Maignan. Alla seconda stagione con la maglia del Milan il portierone francese è incappato in un altro infortunio nel nono mese dell’anno, come già capitato nel 2021. All’epoca il successore di Gigio Donnarumma tra i pali rossoneri si fece male al polso al debutto in Champions League con il Milan in uno scontro con Momo Salah ad Anfield, poco dopo aver ipnotizzato dal dischetto proprio l’egiziano nella partita poi vinta 3-2 dal Liverpool, capace di rimontare lo 0-2 dell’intervallo.

Milan, Maignan salta Chelsea e Juventus In quell’occasione Maignan provò a stringere i denti per un mese e mezzo, salvo alzare bandiera bianca ad ottobre, finire sotto i ferri e tornare a disposizione di Pioli solo a fine novembre. Ora a fermare l’ex Lille è stata la lesione al gemello mediale del polpaccio sinistro rimediata in nazionale durante Francia-Austria di Nations League. Lo stop dovrebbe essere di un mese, un guaio grosso per Stefano Pioli, che sarà costretto a rinunciare a uno dei propri top players in una fase cruciale di quest’anomala stagione… mondiale. Maignan dovrà infatti saltare le due gare chiave del girone di Champions League contro il Chelsea oltre alla gara di campionato dell’8 ottobre contro la Juventus.

Maignan verso l'esclusione temporanea dalla lista Champions A difendere i pali dei campioni d’Italia per i prossimi 30 giorni sarà quindi uno tra Ciprian Tatarusanu e Antonio Mirante. Il ballottaggio è d’obbligo, almeno per il momento, perché se il rumeno è il secondo portiere designato, al momento l’ex Fiorentina è fuori dalla lista Champions, dove invece compare Mirante, unico altro portiere in elenco oltre a Maignan. Il regolamento Uefa permette di mettere mano alla lista in caso di infortuni dei portieri, pertanto in casa Milan si sta valutando l’ipotesi di escludere temporaneamente Maignan per inserire Tatarusanu, per poi effettuare un altro “switch” quando il francese sarà tornato a disposizione.