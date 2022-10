Milan-Juve: Dwayne 'The Rock' Johnson annuncia evento nell'intervallo

Ci sarà un evento nell'intervallo di Milan-Juve, in programma domani alle 18 a San Siro. Ad annunciarlo è stato lo stesso club rossonero con un video in cui Dwayne 'The Rock' Johnson lancia un messaggio ai tifosi. Tramite il proprio account Twitter, il Diavolo aveva fatto sapere della collaborazione con 'Warner Bros, Discovery', in vista dell'uscita nelle sale cinematografiche, il prossimo 20 ottobre, della pellicola 'Black Adam'.