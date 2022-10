Milan, Pioli: "Maignan fuori fino a gennaio. Monza avversario insidioso"

Tra campionato e Champions League il Milan si prepara ad ospitare il Monza per il primo derby milanese-brianzolo nella storia della Serie A, arricchito dal tema romantico del ritorno da avversari a San Siro di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi . Alla vigilia dell'anticipo dell'11ª giornata, però, Stefano Pioli ha altri pensieri per la testa, dal nuovo infortunio che ha fermato Mike Maignan al ciclo di ferro che avrà un appuntamento chiave nella sfida di martedì in Champions League sul campo della Dinamo Zagabria , che può essere decisva per la corsa verso gli ottavi, complicatasi dopo la doppia sconfitta contro il Chelsea.

Il Milan e il ciclo di ferro, il monito di Pioli

Nella conferenza stampa della vigilia Pioli ha ammonito il gruppo circa le difficoltà che possono arrivare dalla sfida contro il Monza, rigenerato dalla cura Palladino, con tre vittorie di fila in campionato prima dello stop di Empoli e fresco di successo a Udine in Coppa Italia: "Sarà una partita particolare, ci sarà un aspetto romantico, Berlusconi e Galliani hanno fatto la storia del Milan. Dal punto di vista tecnico la partita ha delle insidie. Alla Champions penseremo da domenica, faccio i complimenti a Palladino perché la sua squadra gioca molto bene". A Verona si è visto un Milan meno brillante rispetto alle ultime partite. Pioli sa dove migliorare: "Abbiamo perso le giuste distanze troppo presto e quando gli spazi si dilatano si dà l'idea di non essere performanti. Dobbiamo fare meglio sotto questo aspetto già da domani. La prestazione di Adli? A Verona siamo stati poco squadra e quando è così anche le prestazioni individuali finiscono per essere penalizzate, ma sono contento della sua prova".

"Origi e Rebic insieme contro il Monza? Possibile..."

La settimana del Milan è stata turbata, oltre che dalla ricaduta di Maignan, dalla grande paura per il furto subito da Theo Hernandez e dalla compagna Zoe Cristofoli. Quanto a Maignan, Pioli conferma che il 2022 del portiere francese è finito: "Quanto è successo a Theo e Zoe è una cosa spiacevole che ci ha colpito, perché siamo una famiglia. Nei primi giorni il ragazzo era turbato, ora si sta riprendendo. Ci dispiace per Mike, stava spingendo per tornare il prima possibile. Gli esami ci avevano detto che era guarito e invece c'è stato questo nuovo infortunio a un altro muscolo che lo terrà fuori credo fino a gennaio. Infortuni ricorrenti? Sono cose che possono capitare nell'arco di una stagione, ma abbiamo recuperato De Ketelaere, la rosa è ampia. Nessuno giocherà 7 partite in 22 giorni, in tanti hanno giocato tanto, chi ha giocato meno sta bene. Origi e Rebic insieme domani? La possibilità c'è, ma non ho ancora deciso, valuterò nelle prossime ore. Il Monza difende in modo simile al Verona, quindi potremmo cambiare qualcosa nel nostro modo di attaccare".

Milan, l'aggiornamento di Pioli sulle condizioni di Ibrahimovic

A proposito di infortunati eccellenti, Pioli dà poi un aggiornamento sulla tabella di marcia di Zlatan Ibrahimovic, prima di soffermarsi sull'importanza di raccogliere il massimo dall'ultimo scorcio di campionato prima della sosta: "La presenza di Zlatan è sempre molto importante per noi, sta bene con i ragazzi e sta continuando a lavorare, ma ci vorrà ancora un po' per rivederlo in campo. Vogliamo finire bene questo ultimo troncone di campionato prima della sosta. Non dobbiamo guardare al calendario degli altri, sappiamo che se vogliamo ripetere il cammino dello scorso anno dobbiamo fare tanti punti. Veniamo da tre vittorie di fila e dobbiamo insistere. In classifica ci manca qualche punto che avremmo meritato, e penso alla partita contro il Napoli, ma c'è ancora da migliorare e lo sappiamo".