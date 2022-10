Maignan, nuovo infortunio: il Milan in ansia. Cosa è successo

Maignan: Mondiali a rischio?

Bisognerà capire quanto è serio questo nuovo infortunio per valutare anche se per il portiere francese sono a rischio i Mondiali in Qatar, che iniziano tra un mese. Maignan stava forzando per essere in campo al più presto, si era allenato a Milanello anche ieri nel giorno di riposo della squadra rossonera.