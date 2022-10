Galliani: "Il modello del Monza è il Villarreal. Ancelotti è inarrivabile"

Milan-Monza, la partita del cuore

L'esperto dirigente, con buona pace dei tifosi del Monza, ha precisato che il proprio cuore sarà diviso a metà...: "Questa è la partita della mia vita. Sono nato e cresciuto a Monza, dove ho fondato la mia azienda, 'Elettronica Industriale'. Dal 1975 al 1985 ho fatto parte della società di cui sono sempre stato tifoso da quando mia madre mi portò per la prima volta allo stadio quando avevo cinque anni. Poi nel 1979 ho venduto metà della mia azienda a Berlusconi, che quando prese il Milan mi chiese di dimettermi dal Monza. Il resto della mia storia la conoscete, tornare a Monza è stata la chiusura di un cerchio e per me una forte emozione. Come gestirò le emozioni? Mi sono allenato mentalmente per tutta la settimana. So che avrò sempre le telecamere addosso, cercherò di non muovere un muscolo per tutta la partita… Var, rigori, gol, non farò trasparire nulla, ma sarà l'unica partita in cui non tiferò per nessuna delle due squadre".

Il Monza del futuro: Galliani e i modelli da seguire

Dopo una pessima partenza il Monza si è rialzato con l'arrivo in panchina di Raffaele Palladino, promosso dalla Primavera e capace di regalare al club la prima vittoria in A già al debutto contro la Juventus. Galliani spiega la scelta della società e il modello da seguire per le prossime stagioni: "Il Monza ha 110 anni di storia, ma è arrivato in A per la prima volta grazie a Berlusconi. Quando siamo arrivati non giocava la B da 17 anni, adesso affrontiamo il Milan e a gennaio giocheremo contro l’Inter e contro la Juve in Coppa Italia... È qualcosa a cui ancora non riesco a credere. Se da ragazzo avessi detto a qualcuno che un giorno il Monza avrebbe battuto la Juve mi avrebbero portato in manicomio... Raffaele è arrivato nel 2019 per giocare con noi, un infortunio glielo impedì, ma mi diede subito l'impressione di essere una persona speciale così quando abbiamo deciso di esonerare Stroppa, una persona alla quale sarò sempre grato per averci portato in A, ho proposto a Berlusconi di scommettere su di lui, che aveva fatto benissimo nelle nostre giovanili. In prima squadra è partito alla grande, non conosco il futuro, ma adesso in squadra c’è uno spirito nuovo. Che piani abbiamo per il Monza? Non possiamo misurarci con le grandi, i nostri modelli sono Udinese, Atalanta o Sassuolo o in Spagna il Villarreal. La nostra speranza è di seguire quella strada".