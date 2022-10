Strinic: “Maksimir fortino Dinamo, Maignan assenza pesante”

Dinamo Zagbria-Milan , partita trappola per i rossoneri che, però, devono assolutamente vincere per continuare a coltivare il sogno qualificazione agli ottavi di Champions League. Ivan Strinic , ex difensore tra le altre proprio del Diavolo e del Napoli , ha parlato della sfida a Sportske Novosti.

Parte dalla sfida di andata Strinic: “Nella prima partita il Milan non è stato così superiore come pensavo. La Dinamo si è rivelata molto solida ed equilibrata e non ha giocato male. Ha tenuto bene e ha creato occasioni in contropiede, dal Milan anche perché giocava in casa mi aspettavo qualcosa in più. Alla fine però i rossoneri hanno vinto e questa è la cosa più importante, ma l'impressione che ho avuto dal Milan non è stata così importante".

Strinic: “Oggi la Dinamo ha una possibilità”

Sarà il fattore campo determinante oggi? “La Dinamo ha sicuramente una possibilità. È una squadra solida, di alta qualità e ha giocatori davvero bravi in attacco. Non si sa mai. In una partita, con la gente di Zagabria al Maksimir, può sconfiggere chiunque. Ed il fatto che non ci sia Maignan sarà un vantaggio per la Dinamo".

Strinic: “La Dinamo è un collettivo con ottime individualità”

Quello che può temere il Milan è il gioco di squadra della Dinamo Zagabria: “Non ci sono giocatori della Dinamo più importanti di altri, ognuno contribuisce nel proprio ruolo. La Dinamo è una squadra importante, ha un organico ampio, per questo vince sempre in Hnl. Sono particolarmente forti in attacco dove hanno Orši?, Petkovi?, Ivanušec, Baturina. Sono davvero pericolosi. Tuttavia, hanno qualità in tutte le posizioni con giocatori come Ademi, Miši?. Sono esperti e collaudati e si conoscono bene. Non escluderei nessuno di loro. Ognuno fa il proprio lavoro molto bene e potrà essere importante. Un tempo, dieci anni fa, la Dinamo non era competitiva in Champions League. Nel frattempo però la squadra si è stabilizzata e avere quattro punti in quattro turni dimostra che sta lavorando in modo serio".