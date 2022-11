Milan: al lavoro per dimenticare Cremona e preparare la Fiorentina

Per dimenticare subito lo scialbo 0-0 di Cremona con la Cremonese, il Milan è tornato prontamente al lavoro a Milanello. Anche perché c'è da preparare l'ultima fatica prima della pausa per i Mondiali, contro la Fiorentina a San Siro. L'obiettivo sarà riprendere prontamente la marcia per evitare di perdere ulteriore terreno dal Napoli e posizioni in classifica. Ad assistere alla seduta, come sempre spettatori molto interessati, Maldini e Massara.