Il Milan si ritrova: il programma delle amichevoli di dicembre

Vacanze agli sgoccioli per i giocatori del Milan non impegnati al Mondiale in Qatar. Ritrovo a Milanello previsto proprio in giornata, venerdì 2 dicembre. Sempre presso il centro sportivo di Carnago, giovedì 8 è in programma il primo test contro il Lumezzane, club che attualmente milita nel girone B di Serie D.

Milan, vacanze finite: la ripresa La partenza per il mini ritiro a Dubai è invece fissata nel fine settimana successivo. Negli Emirati, la squadra di Stefano Pioli affronterà, nell'ambito della Dubai Super Cup, due "big" della Premier League come Arsenal e Liverpool. I rossoneri sfideranno quindi in amichevole il Psv Eindhoven nei Paesi Bassi il 30 dicembre per preparare al meglio la ripresa della stagione fissata per il 4 gennaio con il lunch match della sedeicesima giornata contro la Salernitana allo stadio Arechi.