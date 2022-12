Maignan, un nuovo problema spaventa il Milan

Un nuovo piccolo problema sta rallentando il recupero del portiere francese Mike Maignan. Il numero uno del Milan è alle prese con lo smaltimento dell'infortunio al polpaccio che già lo ha tenuto fuori per parecchio tempo. A quanto sembra, il muscolo non avrebbe reagito come ci si aspettava, ecco perché c'è allarme nell'entourage rossonero. Non si tratterebbe però di una ricaduta, ma il Milan non vuole forzare i tempi. Quando la squadra rientrerà in Italia da Dubai, ci saranno nuovi esami strumentali e test. I prossimi dieci giorni saranno decisivi per capire se Maignan potrà rientrare con la Roma oppure no. Anche Divock Origi ha svolto esami specifici per capire cosa gli sia successo contro l'Arsenal.