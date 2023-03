Milan, il dato sulla formazione contro la Salernitana: non succedeva dal 1994

MILANO - Tanta delusione in casa Milan per il pareggio contro la Salernitana , con i rossoneri che hanno sprecato una grossa occasione per raggiungere il secondo posto . Oltre al risultato finale di 1-1, c'è anche un dato particolare sulla formazione titolare scelta dal mister Pioli .

Milan, il dato che non succedeva dal 1994

La statistica non farà sicuramente felice il ct dell'Italia Robero Mancini: il Milan ha infatti giocato senza calciatori italiani nella formazione titolare per la prima volta nell'era dei tre punti a vittoria dalla stagione 1994/1995. Solo due gli italiani in campo per i rossoneri alla fine della partita, con gli ingressi di Florenzi e Tonali.