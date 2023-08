Milan subito vincente: l'altra faccia del ribaltone

Non è solo un mercato di potenziamento della rosa. L’onerosa e coraggiosa operazione provata dall’ultimo Milan del trio inedito Furlani-Moncada-Pioli può essere considerata una sorta di rifondazione completa. Punta non solo a irrobustire centrocampo, tre-quarti e panchina con 7 degli 8 acquisti (l’ottavo è Sportiello, secondo portiere) fin qui perfezionati ma tende a riannodare il filo tecnico 2023 con il mercato dell’estate 2019 quando arrivarono Theo Hernandez, Leao, Bennacer e Krunic tra gli altri sull’onda delle segnalazioni di Moncada e l’intuito di Boban e Maldini, Zvone fu il primo a impegnarsi personalmente sul talento del giovane portoghese acquistato dal Lilla. La linea guida rispettata fu giovani di anagrafe a prezzi (di cartellino) e stipendi contenuti per rilanciare la cifra tecnica provvedendo a rammendare il bilancio. Operazione perfettamente riuscita con il risanamento economico e lo scudetto numero 19. Tra il 5 giugno - giorno dello sbrigativo vertice tra Gerry Cardinale e Paolo Maldini a cui fu notificato il divorzio immediato - e il 5 agosto, ieri, due mesi appena, il Milan è stato rivoltato quasi come un calzino. Via il monumento Maldini, insieme con Massara, il ds, rimpiazzati da una linea di comando molto agile e snella (Furlani-Moncada-Pioli), via il preparatore dei portieri Roma (sostituito da Tony Roberts proveniente dal Wolves), via il team manager Romeo (partito al seguito di Tonali per Newcastle) rimpiazzato nei prossimi giorni da Alberto Marangon (ex Fiorentina), chiuso il rapporto con Angelo Carbone responsabile del settore giovanile, rimessa in funzione - per lo studio dei carichi di lavoro - la struttura storica di MilanLab e conclusa la collaborazione con Andreja Milutinovic, il preparatore di fiducia di Brozovic che ha lavorato anche a Milanello nei mesi passati. Per capirsi al volo: il nuovo ad Giorgio Furlani è diventato la guida unitaria del club.