Lecce, Hjulmand allo Sporting: affare da 20 milioni, tutti i dettagli

Manca pochissimo per il trasferimento di Morten Hjulmand allo Sporting. Il centrocampista danese non figura infatti nell'elenco dei convocati per Cadice, perché "ha chiesto ed ottenuto il permesso per incontrare i dirigenti portoghesi e valutare l'offerta del club", si legge sul sito della società salentina che di fatto conferma quanto trapelato già nelle scorse ore in merito all'accordo economico con i lusitani. Si tratta, ricordiamolo, di un affare record per la società pugliese: il direttore dell'area tecnica Pantaleo Corvino ha dato infatti l'ok all'ultimo rilancio dello Sporting sui 20 milioni di euro, con bonus.