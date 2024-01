Resilienza Pioli, bum bum Jovic. Così il Milan avanza in Coppa Italia

Ci sono diverse cose da dire in calce al 4-1 con il quale il Milan ha eliminato il Cagliari , qualificandosi ai quarti di Coppa Italia dove affronterà la vincente di Atalanta-Sassuolo, il 10 gennaio a San Siro. La prima considerazione s'impone a proposito di Stefano Pioli , addirittura messo ingenerosamente in dubbio prima della vittoria sul Sassuolo ottenuta nell'ultima partita del 2023. Come se, in questi quattro anni e tre mesi, l'allenatore non avesse riportato i rossoneri all'onor del mondo , vincendo il diciannovesimo scudetto , riguadagnando una semifinale di Champions League dopo sedici anni e, attualmente, essendo in piena traiettoria di volo verso l'obiettivo prioritario fissato dalla società a inizio stagione: la qualificazione alla prossima Champions League.

Pioli, fiducia in Jovic e i giovani

La resilienza di Pioli è pari alla fiducia con la quale egli ha creduto in Jovic, anche quando il bomber non ingranava, sebbene sia difficile trovare la condizione migliore giocando a singhiozzo. Invece, la doppietta che ha portato a 5 i gol segnati dal serbo nelle ultime 7 partite (è andato a bersaglio con Frosinone, Atalanta, Salernitana e Cagliari) sono la prova provata di un rilancio in grande stile. E solo Pioli sa quanto questo Jovic possa consentire allo stakanovista Giroud di avere un'alternativa finalmente valida. E poi ci sono i Giovani Diavoli lanciati nella mischia in Coppa Italia: Sijic e Jimenez, 18 anni a testa, il secondo al debutto assoluto; diciotto anni li ha comoiuti venerdì scorso Bartesaghi; Romero e Chaka Traoré ne hanno 19 entrambi, con Traoré che si è preso anche la massima soddisfazione di firmare il suo primo centro in maglia rossonera. Note di merito anche per l'infaticabile Reijnders, alla gara n.25 su 25 e per il quarantenne Mirante, sempre in gran forma, come ha dimostrato volando per dire no al colpo di testa di Petagna dopo soli quattro minuti. Primo e raro sussulto di un Cagliari che in testa aveva già lo spareggio salvezza del 6 gennaio a Lecce. Chiosa per Leao, bersaglio di fischi contro il Sassuolo, subentrato al 70' contro i rossoblù, in tempo per suggellare il poker nel finale. Maignan, Kjaer, Giroud e Loftus-Cheek hanno potuto riposare in panchina in vista di Empoli. Decisamente è cominciato nel modo migliore l'anno nuovo di un Diavolo che non è così brutto come era stato dipinto alla fine del vecchio. Le vittorie sono sempre la medicina più efficace.