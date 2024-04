Il dj del Milan: “Non ho boicottato io la festa Inter a San Siro”

Scudetto Inter, il post del dj del Milan

Un vero e proprio incubo la festa dei 'cugini' che qualcuno ha provato in qualche modo a rovinare alzando il volume degli altoparlanti del 'Meazza' al massimo dopo il triplice fischio finale, con la musica a coprire parzialmente i cori di esultanza nerazzurra. Tutti hanno pensato fosse stata opera di SimoJ, il dj che opera a San Siro in occasione dei match del Diavolo, ma lui stesso ha smentito questa ricostruzione sui social: "Vi ringrazio per l'affetto che mi dimostrate sempre a ogni partita. Però per fare chiarezza, la musica a fine partita di stasera come di tutte le altre partite NON È GESTITA DA ME! Un abbraccio e Forza Milan Sempre".

La festa dei tifosi dell'Inter per le vie di Milano

Il 'boicottaggio' non ha comunque fermato la festa dell'Inter, con i calciatori di Simone Inzaghi che hanno fatto l'alba insieme al popolo nerazzurro riversatosi per le vie di Milano. E se da ex con il dente avvelenato Calhanoglu ha lanciato una frecciata sui social ai tifosi del Milan, lo stesso turco insieme a Barella si è reso protagonista di un bel gesto fermando un coro contro il capitano rossonero Theo Hernandez che era stato lanciato dai tifosi nerazzurri durante i festeggiamenti per il Tricolore.