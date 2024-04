Festa scudetto Inter, giocatori sui balconi a piazza Duomo: delirio fino all’alba

MILANO - Un delirio. La festa scudetto dell'Inter, condizionata da un tempo non ottimale (pioggia e freddo), ha coinvolto tantissimi tifosi e i giocatori nel centro di Milano fino all'alba. Secondo i dati della Questura erano 15mila in Piazza Duomo e altre migliaia nelle altre zone della città. La gioia è iniziata in zona San Siro, dopo il fischio finale del derby. Poi fumogeni e fuochi di artificio in Duomo, tamburi, bandiere, vessilli, la Galleria Vittorio Emanuele II strapiena così come la piazza che via via si è riempita, hanno testimoniato di un traguardo atteso da tempo. La polizia locale non ha segnalato particolari criticità, traffico a parte.