Milan, Conceiçao si sfoga: "La mia è l'esultanza di un allenatore che..."

Gli elogi del tecnico per i singoli e le parole di stima per Gimenez

Elogi anhe per i subentrati, come Fofana che nelle ultime gare era rimasto in disparte: "Aveva sempre giocato prima e ci sono periodi durante una stagione in cui uno deve respirare un po', ma quello che mi soddisfa è che chiunque entra lo fa per dare qualcosa ed aiutare il gruppo. Anche Abraham è entrato molto bene, così come Joao Felix e Loftus-Cheek, che è un giocatore fisico e tecnico". Poi la risposta a una domanda su Gimenez, centravanti arrivato a gennaio dal Feyenoord che sta rendendo meno rispetto alle aspettative: "Sta lavorando molto durante la settimana, ma sta affrontando un periodo fisiologico di adattamento al campionato italiano. Sono sicuro che farà bene nel resto della stagione".