De Siervo durissimo contro Rabiot: "Si scorda che guadagna milioni. Deve avere rispetto"

Milan-Como in Australia, De Siervo durissimo su Rabiot: "Si scorda che sono pagati per svolgere un'attività..."

Senza troppi giri di parole, l'ad De Siervo ha replicato così ad Adrien Rabiot nella mattinata odierna: "Si scorda, come tutti i calciatori che guadagnano milioni di euro, che sono pagati per svolgere un'attività, cioè giocare a calcio - ha tuonato l'amministratore delegato della Lega Serie A, rispondendo al francese -. Dovrebbe avere rispetto dei soldi che guadagna e assecondare maggiormente quello che è il suo datore di lavoro, cioè il Milan, che ha accettato e spinto perché questa partita si potesse giocare all'estero. La salute dei giocatori è un elemento fondamentale, - ha aggiunto - ci battiamo perché questa cosa abbia delle logiche. Stiamo parlando di una cosa complicata, ma non impossibile. Stiamo cercando di farlo in una logica di armonia, soprattutto se la si pensa come un fatto eccezionale. La sfida organizzativa è complicata, le ore di volo sono tante ma si viaggia su una business class dall'altra parte del mondo, cosa che le squadre fanno stabilmente. I calciatori di vertice, che hanno stipendi commisurati alla fatica che svolgono, dovrebbero capire meglio di altri che questo è un sacrificio che si può fare", ha precisato De Siervo.