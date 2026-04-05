Milan, Gimenez scalpita: il messicano vuole un posto da titolare contro il Napoli

MILANO - Nessun festeggiamento nel giorno di Pasqua: il Milan deve preparare attentamente la sfida al Napoli di domani, e lo farà con la classica rifinitura della vigilia. Allegri dovrà risolvere con cura e attenzione l'unico dubbio che si porta dietro prima dell'ultimo allenamento. Chi gioca in attacco? La sicurezza si chiama Pulisic : l'americano è tornato solo venerdì dalla trasferta oltreoceano per le amichevoli della sua nazionale, ma, di fatto, la sua titolarità non è mai stata in dubbio. L'11, a secco di reti per tutto il 2026, gioca: Allegri spera che i colori azzurri del Napoli gli ricordino quanto fatto all'andata, quando incenerì la partita nel primo tempo con un assist e un gol.

Gimenez sta scalando le gerarchie

A settembre, chi gli giocava di fianco era Santiago Gimenez. E il tecnico livornese potrebbe, anche un po' a sorpresa, riproporre lo stesso duo offensivo a diversi mesi di distanza. Il messicano, infatti, sta scalando in fretta le gerarchie: ha voglia di tornare dopo il lungo infortunio e di dimostrare che non sia arrivato al Milan per caso. Il suo entusiasmo, in un match ricco di pressione come quello di domani sera, potrebbe risultare una carta vincente. È in forma anche Nkunku, reduce da due settimane piene di allenamento a Milanello. A livello di percentuali, il francese è di qualche linea davanti al Bebote, con Leao che è sì recuperato, ma che, per esigenze atletiche, verrà sfruttato a gara in corso.

Il Milan anti-Napoli è fatto

Per il resto, Allegri non ha dubbi. La formazione anti-Napoli è fatta, sempre basata sul 3-5-2, modificabile nel 4-3-3 a gara in corso: Maignan in porta, in difesa Tomori, De Winter (Gabbia è l'unico indisponibile, tornerà martedì ad allenarsi coi compagni), e Pavlovic, in mezzo al campo Fofana, Modric e Rabiot, sugli esterni Saelemaekers e Bartesaghi.

In panchina tornerà Loftus-Cheek, alla prima convocazione dopo la frattura dell'osso alveolare subita contro il Parma.