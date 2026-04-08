Ora Allegri può osare: ha tutte le punte, può cambiare modulo

MILANO - Cambio modulo sì, ma alle giuste condizioni. Il Milan potrebbe anche cambiare assetto in questo finale di stagione, a patto che tutti i giocatori stiano bene per adottare un modulo più offensivo. Perché il 3-5-2 impostato da Massimiliano Allegri ha ridato solidità difensiva ed è riuscito a migliorare un reparto troppo perforato la passata stagione, mentre in avanti ci sono poche occasioni per andare in gol. Il tema tattico è di primaria importanza e le riflessioni a Milanello sul passaggio al 4-3-3 sono sempre più frequenti. Fino ad ora la scelta è stata evitata perché gli attaccanti a turno hanno avuto problemi fisici e non sono stati al meglio atleticamente, ma ora che sono rientrati tutti, da Gimenez a Leao, il Milan potrebbe osare di più in queste ultime sette partite del torneo.