Crisi Milan, il retroscena: Allegri parla alla squadra, cosa è successo a Milanello

MILANO - Allegri ha tenuto un discorso motivazionale alla squadra ieri pomeriggio a Milanello: vietato mollare tutto, crederci fino alla fine. Max ha capito il momento. Modric è tornato ieri al centro sportivo per la prima volta dopo l’operazione allo zigomo. Si è presentato alle 10 del mattino e ha svolto un lavoro personalizzato dopo una settimana di stop forzato dopo la frattura causata dallo scontro di gioco con Locatelli. I tempi di recupero solitamente sono stimati tra le 6 e le 8 settimane, ma Luka vuole provare a tornare prima.