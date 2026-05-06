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Crisi Milan, il retroscena: Allegri parla alla squadra, cosa è successo a Milanello

Il tecnico dei rossoneri tiene a rapporto il gruppo. Modric torna: i tempi di recupero
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MILANO - Allegri ha tenuto un discorso motivazionale alla squadra ieri pomeriggio a Milanello: vietato mollare tutto, crederci fino alla fine. Max ha capito il momento. Modric è tornato ieri al centro sportivo per la prima volta dopo l’operazione allo zigomo. Si è presentato alle 10 del mattino e ha svolto un lavoro personalizzato dopo una settimana di stop forzato dopo la frattura causata dallo scontro di gioco con Locatelli. I tempi di recupero solitamente sono stimati tra le 6 e le 8 settimane, ma Luka vuole provare a tornare prima.

De Winter per Tomori: le scelte

L’ultimo match della stagione è a San Siro il 24 maggio, contro il Cagliari, e vorrebbe esserci per salutare i tifosi e aiutare la squadra nella conquista della Champions. Bisogna valutare la fattibilità dal punto di vista medico. Intanto con l’Atalanta tornerà titolare De Winter al posto di Tomori (squalificato), in attacco si valuta l’impiego dall’inizio di Gimenez. Ricci e Jashari si giocano una maglia da titolare a centrocampo. E mentre il Diavolo è impegnato in una complicata corsa all’Europa, dall’altra parte del mondo Ibrahimovic posta una foto insieme a Tom Brady, storico quarterback ed ex campione di NFL. «Una scommessa è una scommessa», con l’americano che rasa a zero lo svedese, una trovata pubblicitaria verso il prossimo Mondiale negli Usa.

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